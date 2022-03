A fachada do tradicional clube da Baixada Fluminense, Queimados Futebol Clube - Divulgação

A fachada do tradicional clube da Baixada Fluminense, Queimados Futebol Clube

Baixada Fluminense - Conhecido como oo Queimados Futebol Clube, vai fazer 100 anos de existência, neste sábado (26/03), com direito a música e futebol. Duas combinações que lhe renderam grandes títulos e muita historia para contar na Baixada Fluminense. Para comemorar essa grande data, não poderia faltar aquele futebol de várzea e uma boa música popular brasileira na voz do cantor e compositor Sergio Lousada, que também ganhou a missão de reeditar uma nova versão do hino do clube.A programação festiva começou nesta sexta-feira (25/03), com um futebol com os jogadores da casa e um grande abraço simbólico no campo do clube. No sábado (26/03), a festa começa, às 19h, com um show ao vivo e um coquetel regado a muitas homenagens que incluem o primeiro presidente do Clube que comemora seus 99 anos, além do jogador mais antigo que já está com mais de 80 anos, entre outras personalidades. O Estádio de Futebol Júlio Kengen, foi fundado em 26 de março de 1922 e está com 99 anos.A presidente Tinha Amaral, destaca que escolheu os vivos para homenagear sem deixar de destacar sua galeria dos imortais. “Estaremos lançando nossa galeria dos imortais, mas as homenagens em vida serão ainda mais calorosas. Temos grandes amigos que estão quase chegando no seu centenário e ainda valorizam o clube como sua segunda casa”, destacou.como é conhecido pelo grande público, conta um enorme acervo de títulos esportivos e muita história para contar na Baixada Fluminense. Somente a cúpula coberta, que tem capacidade para 4 mil pessoas, já recebeu grandes nomes da música popular brasileira, como Elymar Santos, Grupo Revelação, Raça Negra, Orquestra Tabajara, Grupo Clareou, a famosa equipe da Furacão 2 mil entre outros.O espaço conta com um campo de futebol profissional (95x61), uma piscina semi-olímpica para adulto e infantil, além de vários espaços de convivência com churrasqueiras e salão para eventos em espaço aberto. Possui sede social e um estádio próprio, (Júlio Kengen), com capacidade para 5.000 lugares. Suas cores são o preto e o branco. O Clube social fica localizado em uma das principais vias da cidade, na Avenida Olímpica Silva, 390, no Centro, de Queimados. “Um grande desafio será levantar esse clube novamente que não é menor do que o meu amor por esta cidade”, destacou a presidente.Depois de um impedimento judicial iniciado por denúncia de vizinhos que reclamavam do alto volume dos bailes no Queimados FC, o Ministério Público sentenciou a interrupção imediata de todos os eventos na sede do clube que não conta com isolamento acústico. Aliado a outros entraves financeiros e administrativos, o Queimadão como é conhecido pelo grande público, fechou as portas para os famosos bailes desde 2012.As gestões anteriores abandonaram o cargo de presidência, o último presidente eleito, José Bittencourt Filho, sequer assumiu. Ele diz que as dívidas eram muito grandes e por conta do CPF solidário, iriam comprometer seu patrimônio pessoal. “O último presidente fechou contratos na área esportiva no último mês de sua gestão que iriam comprometer a minha e eu teria de cumprir estes contratos, algo que não achei justo”, destacou.Tinha Amaral foi eleita pelos conselheiros para assumir a última gestão do clube (ano) para os próximos dois anos por eleição indireta, ou seja, ela foi eleita pelo grupo de sócios conselheiros composto por mais de 50 socios do conselho deliberativo e 20 sócios do conselho superior, totalizando 70 membros e já está cheia de planos para melhorar o espaço e acordar o “Gigante da Baixada”, conta, “Temos muito trabalho pela frente, principalmente esta luta para acordar o gigante e retomar os grandes bailes, mas vamos começar aos poucos com os pequenos eventos e os jogos para resgatar os sócios”, conta. A atual gestão do conselho administrativo é composto por Tinha Amaral (presidente), Ailton (Vice responsável pela tesouraria), Gerre Carvalho (Vice responsável pelo patrimônio), Renato Leite (Vice responsável pela secretaria), o vice responsável pelo esporte ainda está vago,O clube hoje vive um dilema esportivo: Se não participasse do Campeonato Carioca da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que começou em setembro de 2021, pagaria multa de mais de R$ 100 mil reais e para participar também teria de pagar R$ 30 mil. Diante da dificuldade, o clube optou por participar mas foi rebaixado novamente.Tradicional alvinegro da Baixada Fluminense, em sua história alterna participações nos certames promovidos pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu (LDNI) e no Campeonato Estadual da Terceira Divisão do Rio de Janeiro. Em 1950, é campeão iguaçuano dos segundos quadros. Torna-se campeão invicto em 1957. Em 1971, vence de forma invicta a categoria juvenil. Em 1973, sagra-se tricampeão juvenil. Em 1973, vence a Divisão Especial em campeonato promovido pela mesma liga. Seu presidente era Miguel Fortes. A campanha da equipe foi memorável.Em 1987, conquista o Campeonato Iguaçuano da LDNI ao vencer na final o Ferroviário de Austin. Em 1988 é vice-campeão da Taça Cidade Nova Iguaçu ao perder a final para o Cabuçu. Em 1989, arremata a Copa da Baixada, disputada por quatro agremiações de São João de Meriti e quatro de Nova Iguaçu. Vence o Fazenda Futebol Clube na decisão.Em 1990, sagra-se vice-campeão do Campeonato Iguaçuano ao perder a decisão para o Diamantes de Austin. No mesmo ano é campeão da Taça Cidade Nova Iguaçu ao vencer o Atlético Clube Aliados. Em 1994, perde o título do Campeonato Iguaçuano para o Atlético Clube Horizonte na final.A sua estreia em âmbito profissional se deu no Campeonato Estadual da Terceira Divisão de Profissionais de 1997, quando ficou em quinto lugar na classificação geral. Depois dessa experiência, o clube não mais se aventurou nas disputas de âmbito profissional, paralisando suas atividades. Porém, um fato novo ocorre em 2009. A prefeitura da cidade promove uma parceria com o Grande Rio Bréscia Clube para a disputa do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. O clube de Magé transfere toda a sua logística para Queimados, utilizando inclusive o uniforme do Queimados para a disputa, além do estádio Júlio Kengen para mando de suas partidas. Contudo, a parceria é logo desfeita.Em 2011, o clube retorna ao profissionalismo com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esportes e Lazer. Na primeira fase da competição disputa o Grupo "B". Fica em primeiro em sua chave e se classifica juntamente com Duquecaxiense Futebol Clube e Grêmio Mangaratibense. São eliminados Nilópolis Futebol Clube, Esporte Clube Rio São Paulo e Futuro Bem Próximo Atlético Clube. Na segunda fase disputa o Grupo "I" mas acaba eliminado ficar na lanterna. Se classificam Centro Esportivo Yasmin e Duquecaxiense Futebol Clube. O Serrano Foot Ball Club também é eliminado, apesar de favorito.Em 2012, participa do Grupo "A". Ao final da primeira fase se classifica em terceiro sendo superado por Clube Atlético da Barra da Tijuca e Villa Rio Esporte Clube. O Barcelona Esporte Clube também se habilitou à segunda fase. Nesta, o Queimados novamente se habilita no Grupo "E" ao ficar em segundo, atrás somente do São Gonçalo Esporte Clube. São eliminados Clube de Futebol São José e São Gonçalo Futebol Clube. Na terceira fase, a anterior às semifinais, o Alvinegro é eliminado ao ficar na lanterna do Grupo "I" que classificou Clube Atlético da Barra da Tijuca e Paduano Esporte Clube. O São Pedro Atlético Clube também foi eliminado.Foi sofrido, com direito a muita emoção e drama, mas o Queimados garantiu acesso à Série B do Campeonato Carioca 2014. No estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o time da Baixada fez 2 a 1, de virada, no Barcelona de Jacarepaguá, gols de Tiquinho e Timbúrcio (Rodrigo Will descontou), e ratificou a tão sonhada vaga na segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro junto com Miguel Couto, São Gonçalo FC e Mangaratibense.