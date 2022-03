Deputada Daniela do Waguinho preside discussões para melhorar as políticas públicas em benefício de crianças de 0 a 6 anos de idade - Divulgação

Publicado 30/03/2022 17:03 | Atualizado 30/03/2022 20:06

Belford Roxo - Os avanços e desafios na promoção dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade estão em discussão na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), com a realização do 8º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância. A deputada federal Daniela do Waguinho, coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, participa presidindo painéis de discussão.

“Educação na primeira infância: acesso, qualidade e financiamento” é o tema da mesa coordenada por Daniela do Waguinho nesta quarta-feira (30/03). Na quinta (31/03), a deputada preside os debates sobre “Experiências e perspectivas multissetoriais e interinstitucionais”, uma troca de experiências regionais em relação a boas práticas e políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos.

Em Belford Roxo, onde é primeira-dama, Daniela do Waguinho coordena os trabalhos do Comitê Municipal da Primeira Infância, implementado pelo prefeito Waguinho (União Brasil). O objetivo da deputada é expandir a ideia para que outras cidades da Região Sudeste possam instituir o seu Plano Municipal da Primeira Infância.

“Investir na primeira infância é a melhor estratégia para contribuir para o desenvolvimento humano saudável, além de ampliar as possibilidades de um futuro com educação e empregabilidade. Toda a sociedade ganha quando respeitamos e priorizamos nossas crianças”, afirma a deputada Daniela do Waguinho.

O 8º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância tem como tema principal "Avanços e desafios na escuta das crianças e no enfrentamento à pandemia". O evento é organizado pela Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Participam do encontro representantes de entidades como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); o Fórum Nacional da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o Centro de Estudos da Infância e dos Direitos das Crianças London Parson, do Canadá; e a Rede de Líderes pela Primeira Infância da América Latina; dentre outros.

O seminário ocorre das 9h às 19h, em formato híbrido. As atividades presenciais ocorrem no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal aberto e Youtube).