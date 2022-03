As inscrições, que serão feitas exclusivamente pelo site da Faetec, vão até o dia 11 de abril - Divulgação

Publicado 30/03/2022 11:42 | Atualizado 30/03/2022 11:53

Belford Roxo - Dados levantados pela maior pesquisa sobre empreendedorismo realizada pela Global Entrepreneurship mostra que o potencial no Brasil teve um crescimento de 75%, passando de 30% (em 2019), para 53% (em 2020). O percentual representa 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendem e que querem abrir um negócio nos próximos três anos. De olho no mercado, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lança edital para o curso Microempreendedor Individual, inserido na Formação Inicial e Qualificação Profissional, no âmbito do Programa Novos Caminhos PROGREDIR na ação do Bolsa Formação. Na unidade de Belford Roxo, no bairro Heliópolis, são 25 vagas para os turnos manhã e noite. A iniciativa contempla várias unidades da FAETEC na cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana.





Desta vez, são 339 vagas oferecidas para cadastro de reserva, distribuídas por 15 unidades, no município do Rio, e em mais quatro cidades: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo. O curso de Microempreendedor Individual, que terá 160h, é voltado para as pessoas que desejam ou já empreenderam e estão buscando ferramentas e conhecimentos para desenvolver novos modelos de negócios para as suas atividades. Entre elas, está como conhecer técnicas de negociação, compra e venda de produtos, assim como o atendimento que se deve dispensar a clientes, além de sustentabilidade.



Cronograma:



Período de inscrição: 28/03/2022 até 11/04/2022 às 12:00h



Período de inscrição: 28/03/2022 até 11/04/2022 às 12:00h

Sorteio e data da divulgação: 11/04/2022 pelo site www.faetec.rj.gov.br

As inscrições, que serão exclusivamente pelo endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br , começaram nesta segunda-feira (28/03), e vão até o dia 11 de abril, às 12h. O sorteio e divulgação do resultado estão previstos para o mesmo dia do encerramento das inscrições. A previsão de início das aulas é 09/05.

No entanto, alguns requisitos serão requeridos para o candidato que quiser efetuar a matrícula, como ter idade mínima 18 anos; Ensino Fundamental completo; ser beneficiário do Auxílio Brasil, ou familiar de algum beneficiário (com comprovação) ou estar registrado no CAD Único. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição. Os alunos serão convocados conforme a demanda de vagas por unidade.

Unidades, horários e vagas:



Faetec Alemão - Unidade Paranhos - manhã/tarde - 21 vagas;



Faetec Batan - manhã/tarde - 22 vagas;



Faetec Belford Roxo - Unidade Heliópolis - manhã/noite - 25 vagas;



Faetec Campinho - manhã/tarde - 20 vagas;



Faetec Colubandê - manhã/ noite - 32 vagas;



Faetec Duque de Caxias – Unidade Santa Cruz da Serra - manhã/ tarde e noite - 20 vagas;



Faetec Duque de Caxias – Unidade Santa Olavo Bilac - manhã/ tarde e noite - 20 vagas;



Faetec Duque de Caxias – Unidade Saracuruna - manhã/ noite - 20 vagas;



Faetec Marechal Hermes - manhã/tarde e noite - 20 vagas;



Faetec Pendotiba - manhã/tarde e noite - 41 vagas;



Faetec Quintino - manhã/tarde - 20 vagas;



Faetec Santa Cruz - manhã/tarde - 21 vagas;



Faetec Santa Marta - manhã/tarde - 21 vagas;



Faetec São Gonçalo – Unidade Vila Lage - manhã/tarde - 15 vagas; e



Faetec Vila Kennedy - manhã/tarde - 21 vagas.