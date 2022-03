Tanto a inscrição quanto as aulas são gratuitas - Divulgação

Tanto a inscrição quanto as aulas são gratuitasDivulgação

Publicado 29/03/2022 17:37 | Atualizado 29/03/2022 17:40

Belford Roxo - A Fundação Cecierj, em parceria com o projeto Guarda Mirim de Belford Roxo, está com inscrições abertas até o dia 11 de abril para o preenchimento de 100 vagas para o pré-vestibular social, que é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Os alunos receberão ainda livros. São 100 vagas disponíveis

Os candidatos têm até o dia 11 de abril para fazer a inscrição, que ocorrerá somente pela internet, por meio do formulário disponível na página https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2022/ . Tanto a inscrição quanto as aulas são gratuitas. Os documentos obrigatórios para inscrição são: CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade. Não serão aceitas inscrições de candidatos menores de 18 anos sem o envio dos contatos de um responsável.

Os documentos obrigatórios para inscrição são: CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade Divulgação O processo seletivo terá reserva de vagas para os candidatos inscritos no Cadastro Único. Essa inscrição deve estar atualizada e o comprovante, emitido pelo site http://meucadunico.cidadania.gov.br ou pelo aplicativo Meu cadastro Único, será obrigatório para aqueles que desejarem concorrer a esta reserva de vaga.

O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares, ou que já tenham concluído o Ensino Médio regular. Os candidatos que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. Todas as regras estão disponíveis no edital, publicado em https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2022/.