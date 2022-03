Antes de chegar ao Leão, Bill atuava pelo Dnipro-1, da Ucrânia, clube que também detém seu passe. Com a guerra da Rússia, o jogador viveu uma saga para retornar ao Brasil - Divulgação / Sport Recife

Antes de chegar ao Leão, Bill atuava pelo Dnipro-1, da Ucrânia, clube que também detém seu passe. Com a guerra da Rússia, o jogador viveu uma saga para retornar ao BrasilDivulgação / Sport Recife

Publicado 28/03/2022 19:34 | Atualizado 28/03/2022 20:06

Belford Roxo - O atacante Bill, de 22 anos, é o novo reforço do Sport Recife (PE) para a temporada 2022. Já no BID, o jogador, nascido em Belford Roxo, assinou contrato de empréstimo até o dia 30 de junho deste ano, na última semana, com possibilidade de renovação para o restante da temporada. Antes de chegar ao Leão, Bill atuava pelo Dnipro-1, da Ucrânia, clube que também detém seu passe. Com a guerra da Rússia contra os ucranianos, o jogador viveu uma saga para retornar ao Brasil, em meio aos conflitos locais.



Com formação de base no Nova Iguaçu FC e no Flamengo, equipe que o projetou na carreira, principalmente após destaques nos títulos da Copa São Paulo e Brasileiro Sub-20, Bill também já passou por equipes como Ponte Preta e CRB-AL. Foi na equipe de Maceió que ele estava antes de ir jogar no futebol europeu, após se destacar atuando na Copa do Nordeste e na Série B de 2020.