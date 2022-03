Durante o Dia Delas, diversos serviços foram oferecidos aos moradores do Lote XV e região - Rafael Barreto / PMBR

Durante o Dia Delas, diversos serviços foram oferecidos aos moradores do Lote XV e regiãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/03/2022 19:01 | Atualizado 25/03/2022 19:07

Belford Roxo - Mais uma edição do Projeto Dia Delas concluída. Idealizada pela Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher, a ação aconteceu nesta sexta-feira (25/03), no Lote XV, em Belford Roxo, levando serviços de assistência social, saúde, cultura, trabalho, beleza e muita música e dança. No total, foram 1.100 atendimentos. O evento foi realizado em parceria com as secretarias municipais de Saúde, de Trabalho, Renda e Economia Solidária, de Cultura, de Mobilidade Urbana, Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel) e o Grupo Hospitalar Fluminense.

Os principais serviços oferecidos foram: ônibus Estação Mulher, preventivo, agendamentos, cadastro único, Auxílio Brasil, isenções cartoriais, vale social, 1ª e 2ª via de CPF, cartão do SUS, vacinação e testes da covid-19, agendamento RG, balcão de emprego, carteira de trabalho, seguro desemprego, maquiagem, trança, sobrancelha, aulão de zumba, recursos de multa, troca de real condutor, defesa prévia e muito mais.

Ao lado de secretários e vereadores, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do Dia Delas Rafael Barreto / PMBR A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) destacou que a ação social é importante para todos, não só para as mulheres. “Essa ação é para levar o bem-estar aos moradores através de um trabalho intersetorial. Estou em Brasília (DF) lutando para garantir os interesses da população. Como primeira-dama abraço as causas sociais do município e sempre que consigo envio recursos para que a Prefeitura possa ajudar na melhoria da qualidade de vida”, afirmou Daniela.

Para a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, sem a união das secretarias, a ação não seria possível. “Não paramos por aí. Temos um planejamento para todas as mulheres com diversas atividades nos Cras, Ceambel e outros equipamentos. Conto com todos para fazer com que as políticas públicas cheguem à população”, resumiu Brenda. A secretária municipal Especial de Assistência Social, Cristiane Guedes, parabenizou a todos os envolvidos. “Esse é um governo de trabalho com atendimento de excelência. Todo o trabalho é feito para vocês”, completou Cristiane Guedes.

Atendimento à população

“É um prazer em colaborar e contribuir para melhor atender a população, seja na ação social, como também no dia a dia”, disse a presidente da Funbel, Clarice Santos. A secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, afirmou que as equipes estão a postos para ajudar. “Estamos aqui para trazer o primeiro atendimento, não só para a saúde da mulher, mas a de todos”, destacou ao lado do presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, que garantiu que o trabalho é feito com dedicação, carinho e um acolhimento diferenciado.

Moradora do Vale do Ipê, Fabiana Honorato, 43 anos, soube da ação pelas redes sociais da Prefeitura e espalhou para amigos e familiares Rafael Barreto / PMBR Participaram também do evento o secretário de Cultura, Bruno Nunes, o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, secretário de Meio Ambiente, Tuninho Medeiros e os vereadores Sidney Canella, Dudu Canella, Fabinho Varandão.

Moradora do Vale do Ipê, Fabiana Honorato, 43 anos, soube da ação pelas redes sociais da Prefeitura e espalhou para amigos e familiares. “Fiz meu cartão do SUS e passei pelo Estação Mulher. Ótimo trabalho que estão realizando. Essa ação é importante e essencial, pois muitos não podem se locomover para lugares distintos, além da população desconhecer alguns desses serviços e que são gratuitos”, disse Fabiana. Para tirar a identidade e carteira de trabalho, Maiara Kelly, 23, saiu de Heliópolis para a ação. “A equipe é muito boa e o atendimento ótimo. Estava com dificuldade para conseguir os documentos e na ação é mais fácil fazer tudo em um lugar só”, resumiu.

Diretamente de São Vicente, Robson Pereira Pavão, 57, tirou a segunda via da identidade e da certidão de casamento e foi atendido no balcão de empregos. “Estava na fila do banco ontem e peguei um folheto sobre a ação. Decidi usufruir dos serviços e achei o trabalho excelente. É de uma facilidade para a locomoção das pessoas e para aqueles que não sabiam desses serviços. Divulguei para todos”, finalizou.