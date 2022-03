Belford Roxo

Pacientes do Caps II de Belford Roxo participam de piquenique na Quinta Boa Vista

Esse foi o terceiro passeio com a turma que já foi no Jardim Botânico, também no Rio de Janeiro, e no barracão de fantasias da escola de samba Inocentes de Belford Roxo

Publicado 24/03/2022 17:41 | Atualizado há 1 hora