A Rainha Letícia Guimarães estará no ensaio técnico da SapucaíDivulgação

Publicado 25/03/2022 13:28 | Atualizado 25/03/2022 13:31

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo vai invadir a Marquês de Sapucaí, neste sábado (26/03), a partir das 19h, no seu ensaio técnico na Passarela do Samba, com muita alegria e todos os seus componentes evoluindo ao som do samba-enredo de autoria de Cláudio Russo, Júnior Fionda, Lequinho e companhia. Na voz de Silas Leleu,Tem Tem Sampaio e Luizinho Andanças.

"Vamos fazer uma grande festa no Sambódromo, levar muita animação, samba no pé e garra para atravessar a Avenida, cantando e mostrando a força do nosso samba. O ensaio é um aquecimento para o desfile principal, que se tornou uma opção de lazer e divertimento gratuito para o público. Pisar na Passarela do Samba, após dois anos, é um presente de Deus e temos que festejar muito este fato. Mais uma vez quero agradecer o dirigente da Liesa, Jorge Perlingeiro, e ao da Lierj, Wallace Palhares, por estarem atentos aos anseios dos sambistas e proporcionar os ensaios na passarela. Iremos dar uma prévia do que mostraremos no desfile. Convido a todos a assistirem ao ensaio teste da Inocentes no sábado”, disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

A bateria Cadência da Baixada, comandada por mestre Juninho, com seus 250 ritmistas prometem dar um show, tendo à sua frente a rainha Natália Lage, que se apresentará com uma fantasia luxuosa.

Outras atrações serão,a comissão de frente dirigida pela coreógrafa Juliana Frathane, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro, a rainha da escola Letícia Guimarães, o destaque performático Carlinhos do Salgueiro e as musas que embelezam a agremiação.



Os intérpretes Tem Tem Sampaio (E), Luizinho Andanças e Silas Leleu Divulgação

Os ônibus sairão da quadra de ensaios, na Avenida Boulevard, 1.741, São Vicente, em Belford Roxo, às 16h. E a concentração ao lado do Edifício Balança Mais Não Cai, está prevista para às 17h.

O enredo do carnavalesco Lucas Milato tem como título: "A meia-noite dos tambores silenciosos", o tema mostra o encontro de nações de maracatu, que se encontram no Pátio do Terço, na segunda-feira de Carnaval, para louvar seus ancestrais.