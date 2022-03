Fábio Tavares da Silva, 42 anos, foi baleado no Posto da Guacha na terça-feira (22/03) - Reprodução

Publicado 23/03/2022 21:47 | Atualizado 23/03/2022 21:54

Belford Roxo – A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), está investigando a morte do vigia Fábio Tavares da Silva, de 42 anos, vítima de uma bala perdida de fuzil, quando trabalhava na tarde desta terça-feira (22/03), no Complexo do Guacha, em Belford Roxo. O profissional que trabalhava no posto de saúde municipal, foi atingido durante um confronto entre policias militares do 39º BPM e bandidos dos complexos do Gogó da Ema e Santa Teresa.

Fábio chegou a ser socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo.



No início da noite de terça (22/03), na Avenida Automóvel Clube, como protesto, moradores colocaram fogo em lixo e pneus para bloquear a via.