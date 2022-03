A subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes (D), destacou que muitas mulheres não conhecem a Endometriose - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O mês de março já está acabando, mas a cidade de Belford Roxo continua com as suas ações e conscientização. A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher está realizando um ciclo de palestras sobre endometriose nos equipamentos e unidades de saúde. Esta semana foi a vez das usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Wona receberem as orientações.

A subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes, garantiu que quem assiste às palestras sai do local com um bom volume de informações. “Muitas não conhecem a doença e, além de aprender, vão repassar a informação adiante para outras mulheres que possam ter sintomas e acharem que é normal. Belford Roxo é pioneiro nessa luta que tem a contribuição da deputada federal Daniela do Waguinho, autora do projeto de lei que cria o Dia Nacional de Luta Contra a Endometriose (13 de março)”, explicou Cristiane.

Para palestrar sobre a doença, a assessora executiva da mulher Nídia Meirelles, que também é fundadora do projeto A vida como ela é com endometriose, fez um relato pessoal por ser portadora da doença e passou algumas breves orientações sobre o assunto. “Já são bastante mulheres com endometriose. Por isso precisamos trazer a população para essa realidade. Essas conscientizações são válidas para informar também que a doença acomete outros órgãos, não somente os pélvicos. Hoje conseguimos atendimento na Clínica da Mulher, sendo Belford Roxo a primeira prefeitura que aborda esse tema”, informou Nídia.

A pensionista de 65 anos Jerusa Ribeiro de Assis teve seu primeiro contato com a doença através de uma novela há alguns anos. Mas só conseguiu compreender um pouco mais sobre com a palestra no Cras, onde faz parte do SCFV. “Na época não pesquisei pois não tinha meios para isso. Com a palestra complementei o que consegui absorver na novela. A Nídia passou muitas informações que posso até repassar. Valeu a pena ter vindo, assim como todas as outras que sempre estou presente”, disse Jerusa.