O caminhão-baú foi apreendido. O motorista não tem carteira de habilitação e foi multado pelo despejo irregular de lixo - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:12 | Atualizado 23/03/2022 18:15

Belford Roxo - Agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, flagraram nesta quarta-feira (23/03), um caminhão-baú despejando lixo caseiro e entulho na Rua Nunes Sampaio, em frente ao antigo campo do Palmeirinha, no bairro Andrade Araújo. O motorista, que não tinha carteira de habilitação, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

O diretor-chefe da Guarda Municipal, Marcelo Ferraz, disse que a corporação recebeu uma denúncia por telefone e os agentes, juntamente com funcionários das Secretarias de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana foram verificar. No local, encontraram entulho e lixo caseiro no chão. “O motorista foi detido e será multado. O caminhão, que foi levado para o depósito municipal, era do pai dele, que poderá responder processo por ato temerário, pois entregou o veículo a uma pessoa não habilitada”, destacou Ferraz, acrescentando que a fiscalização é feita diariamente em todo o município. A população pode fazer denúncias pelo telefone 153. A Secretaria de Conservação e a Secretaria de Serviços Públicos também participaram da operação.