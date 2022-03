As aulas acontecem nas terças e sextas, das 14h às 17h, para todas as faixas etárias e gratuitas - Divulgação

Publicado 23/03/2022 13:38 | Atualizado 23/03/2022 13:40

Belford Roxo - A Casa de Cultura de Belford Roxo está com inscrições abertas para aulas de danças urbanas. As aulas acontecem nas terças e sextas, das 14h às 17h, para todas as faixas etárias e gratuitas.

Para fazer a inscrição é necessário: xerox da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma pasta azul 17.

A Casa de Cultura fica na Avenida Bob Kennedy, bairro Nova Piam, em Belford Roxo.