A Caravana da Ciência vai estacionar pertinho do Polo Cecierj/Cederj, na Rua Mauá, no Parque São Bernardo - Divulgação

Publicado 21/03/2022 23:48 | Atualizado 21/03/2022 23:57

Belford Roxo - A Caravana da Ciência, da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), chega nesta terça-feira (22/03), em Belford Roxo. Será a vez dos moradores da cidade conhecerem os experimentos científicos interativos, que integram a carreta que percorre todo o Estado. A Caravana da Ciência vai estacionar pertinho do Polo Cecierj/Cederj, na Rua Mauá, no Parque São Bernardo, em Belford Roxo, de 9h às 12h e das 13h10 às 17h.

A Caravana da Ciência vai estacionar pertinho do Polo Cecierj/Cederj, na Rua Mauá, no Parque São Bernardo, em Belford Roxo, de 9h às 12h e das 13h10 às 17h Divulgação Além dos moradores belforroxenses, a Cecierj estendeu um um convite especial aos alunos e equipes do polo e também aos participantes do projeto Guarda Mirim de Belford Roxo, realizado no contraturno escolar, também na unidade.

A CARAVANA

A Caravana da Ciência é um centro de ciências itinerante que percorre os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Sua estrutura física é composta por: uma carreta especialmente adaptada (com uma porta palco) com sala de exposições, tendas, planetário inflável, jogos e experimentos científicos interativos. O objetivo da Caravana da Ciência é oferecer ao alunado, aos professores e à população um ambiente de educação informal, onde o visitante tenha um contato lúdico, direto e dinâmico com a ciência.



A visitação, além de ser um momento de entretenimento, é uma oportunidade diferenciada onde o entretenimento inteligente alia-se com o aprendizado e a obtenção de conhecimento. Suas atividades são compostas pela exposição de experimentos, explicados por monitores, sessões de planetário, sessões de sala escura e apresentação de bancada de física.