O secretário Bruno Nunes ao lado dos estudantes no Pórtico da cidade - Divulgação

Publicado 21/03/2022 10:54 | Atualizado 21/03/2022 11:01

Os acadêmicos também passaram pela Vila Olímpica Divulgação

Belford Roxo – Alunos do 5º período do Curso de Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), realizaram na última sexta-feira (18/03), uma visita técnica ao município de Belford Roxo, para fazer um levantamento dos equipamentos e espaços de lazer, turismo, meio ambiente e cultura belforroxenses. O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, acompanhou o estudo dos acadêmicos.Os estudantes passaram pela Casa da Cultura, Vila Olímpica, Campo do Hinterlândia, Praça de São Vicente e a quadra da G.R.E.S Inocentes de Belford Roxo, Pórtico da cidade, Bica da Mulata, Fazenda do Brejo, e muitos outros.