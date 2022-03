Os moradores alegaram que há semanas não têm águas nas torneiras, agravando ainda mais o problema devido ao forte calor - Reprodução

Os moradores alegaram que há semanas não têm águas nas torneiras, agravando ainda mais o problema devido ao forte calorReprodução

Publicado 18/03/2022 22:20 | Atualizado 18/03/2022 22:22

Belford Roxo – Vários moradores do bairro Areia Branca e da Comunidade do Morro da Palmeira, em Belford Roxo, fizeram um protesto, nesta sexta-feira (18/03), em frente à unidade da Águas do Rio, no bairro Piam, contra a falta d’água nas duas localidades belforroxenses. Os moradores alegaram que há semanas não têm água nas torneiras, agravando ainda mais o problema devido ao forte calor no Estado do Rio de Janeiro.



Resposta - Águas do Rio



Em nota, a Águas do Rio esclarece que a região possui problemas históricos de abastecimento e já atua em obras para melhoria. No bairro Areia Branca já foram implementados 180 metros de rede de distribuição de água e um cronograma de investimentos segue em andamento para expansão do sistema em toda a cidade.



A empresa disponibiliza caminhão-pipa aos moradores devidamente cadastrados que solicitam pelo 0800 195 0 195, que faz atendimento por whatsapp e ligação. Inclusive, enviou nesta sexta-feira (18/03).