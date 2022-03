O carnavalesco Lucas Milato e Carlinhos do Salgueiro na quadra da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

O carnavalesco Lucas Milato e Carlinhos do Salgueiro na quadra da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Publicado 17/03/2022 16:57 | Atualizado 17/03/2022 17:06

Belford Roxo - O coreógrafo Carlinhos do Salgueiro foi convidado pelo presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, para desfilar pela agremiação no Carnaval 2022, na Marquês de Sapucaí. O artista esteve, na tarde desta quarta-feira (16/03), no barracão de alegorias para confirmar sua presença no desfile de 2022, e participou de uma live e recebeu o seu figurino das mãos do carnavalesco Lucas Milato.



Carlinhos virá com seu grupo performático na frente do segundo carro, no setor que fala sobre as heranças que o povo preto trouxe para o Brasil com a diáspora africana. “Vocês não imaginam a felicidade que senti, quando meu amigo presidente querido, Reginaldo Gomes, falou que queria me vê novamente, na avenida pela Inocentes. Meu caso de amor com Belford Roxo já dura alguns anos, tenho na minha galeria um prêmio que recebi ao desfilar em 2015. E sempre que tenho oportunidade vou na quadra e nos eventos. Novamente fui surpreendido pelo presidente Reginaldo Gomes com um convite para compor o espetáculo da tricolor. Meu figurino está um escândalo de tão bonito. Também, vou levar um grupo de amigos e bailarinos que gostam da escola. Obrigado a todos da família Inocentes, por sempre me receberem com carinho”, disse Carlinhos.



A relação do coreógrafo com a Caçulinha da Baixada começou em 2011, quando assumiu a coordenação da ala de passistas da agremiação. Em 2015 foi destaque em uma das alegorias e em 2016 representou Xica da Silva, no enredo sobre Cacá Diegues.



O enredo do carnavalesco Lucas Milato que será apresentado na Sapucaí tem como título: “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato. O tema exalta o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.

A agremiação será a segunda a desfilar, no dia 21 de abril de 2022. Pela Série Ouro da Lierj.