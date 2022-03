Leandro Santoro, coreógrafa Juliana Frathane e Comissão de frente no ensaio da última semana - Divulgação

Publicado 15/03/2022 19:18 | Atualizado 15/03/2022 19:24

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (16/03), a partir das 19h30, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, de Belford Roxo, acontecerá mais um ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, visando acertar os detalhes do canto, evolução e aproximar ainda mais a população da agremiação, há pouco mais de um mês do desfile na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, do Carnaval 2022.

A Inocentes realizou na última quarta-feira (09/03), o seu primeiro ensaio de rua na cidade. O sucesso foi total e contou com centenas de componentes, a agremiação fez uma performance perfeita superando as expectativas do público presente. Os intérpretes Luizinho Andanças, Tem Tem Sampaio e Silas Leleu e a bateria Cadência da Baixada, comandada por mestre Juninho, fizeram todos os participantes cantarem o hino da Inocentes para 2022.

Reginaldo Gomes (centro), Rodrigo Gomes (E), Leandro Santor (D) agradecendo a população e os integrantes no ensaio da última semana Divulgação Passistas, baianas, rainha de bateria Natália Lage, mestre-sala e porta-bandeira, musas e a rainha da escola Letícia Guimarães, evoluíram mostrando a força da vermelho, azul e branca. O presidente Reginaldo Gomes, ao lado do presidente de Honra Rodrigo Gomes e do vice-presidente Leandro Santoro, agradeceu aos foliões e a todos que estavam prestigiando o primeiro evento ao ar livre da agremiação este ano. Enfatizou sobre a importância de estarem ensaiando em uma praça reformada pelo poder público, com excelente iluminação e segurança. Garantindo assim, o bem-estar dos foliões

A rainha de bateria Natália Lage com os integrantes da escola no ensaio da semana passada Divulgação "A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. O tema exalta o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. A agremiação de Belford Roxo, será a segunda a desfilar, no dia 21 de abril, e levará para a Avenida o enredo:, do carnavalesco Lucas Milato. O tema exalta o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.