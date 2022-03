Cebolinha estava no Portal dos Procurados desde o ano passado, após ser suspeito junto com outros bandidos de torturarem injustamente um homem pelo sumiço dos três meninos - Divulgação

Cebolinha estava no Portal dos Procurados desde o ano passado, após ser suspeito junto com outros bandidos de torturarem injustamente um homem pelo sumiço dos três meninosDivulgação

Publicado 15/03/2022 17:06 | Atualizado 15/03/2022 17:32

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam na tarde desta terça-feira (15/03), um criminoso conhecido como “Cebolinha”, suspeito de envolvimento na tortura contra um homem acusado injustamente pelo desaparecimento dos três meninos em Belford Roxo (Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11), em dezembro de 2020.

Portal dos Procurados divulgou cartaz no ano passado com os suspeitos por tortura contra homem acusado injustamente Divulgação

O traficante foi localizado após solicitar atendimento no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Cebolinha e outros cinco suspeitos, desde o ano passado, estavam no cartaz do Portal dos Procurados pela tortura contra o homem inocente no caso dos meninos de Belford Roxo