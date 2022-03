A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 15/03/2022 17:46 | Atualizado 15/03/2022 17:51

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam nesta terça-feira (15/03), uma pistola, munições, drogas e um rádio transmissor, após uma troca de tiros com traficantes, que atacaram os agentes quando eles estavam em patrulhamento na Avenida Automóvel Clube, na altura da Rua Begônia, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo.

Na ação, um criminoso acabou ferido, sendo socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo.

A ocorrência com todo o material foi registrada da 54ªDP (Belford Roxo).