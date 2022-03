Diversas explosões nos transformadores foram registradas pelos moradores que passavam pelo local - Reprodução / TV

Publicado 15/03/2022 12:43 | Atualizado 15/03/2022 12:57

Belford Roxo - Um poste pega fogo no início desta tarde de terça-feira (15/03), no Centro, de Belford Roxo, na Avenida Benjamin Pinto Dias. Além do fogo na fiação, várias explosões já foram relatadas por moradores nos transformadores do poste, que fica quase em frente a uma agência bancária. A avenida é uma das vias mais importantes da região central do município, com o fogo assustando os belforroxenses que passam pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Técnicos da Light também estão no local Reprodução O Corpo de Bombeiros foi acionado para para conter o incêndio. Policiais militares do Programa Operação Belford Roxo Presente, fazem o desvio do trânsito, junto com a Guarda Municipal. Técnicos da Light também estão no local para realizar os reparos na rede elétrica.

Não foi registrado pessoas feridas.