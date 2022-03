Alguns jogadores já passaram por times profissionais, outros foram vistos por olheiros em times amadores e também, existem os que foram do time de base do bellforroxense - Divulgação

Publicado 14/03/2022 17:44 | Atualizado 14/03/2022 17:53

Belford Roxo - Começa nesta terça-feira (15/03), às 14h, a segunda fase de avaliações técnicas de atletas, para integrar o time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo, para a disputa do Campeonato Carioca da Série C 2022.

“Recebemos jogadores de futebol de vários bairros do município em nossa peneira. Ficamos surpresos com o nível de qualidade e talento da maioria dos rapazes, reforçando a certeza que entraremos em campo no dia 08 de maio, na primeira rodada do Cariocão, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com uma equipe pronta para representar com dignidade Belford Roxo”, disse o técnico Diego Brandão.

O técnico Diego Brandão (o segundo da esquerda para direita) gostou do nível dos atletas que estão sendo avaliados Divulgação Os profissionais, que compõem a comissão técnica formada pelo diretor técnico, auxiliares técnicos, treinador de goleiros e analista de desempenho, estão atentos aos quesitos técnicos de cada um dos candidatos: condicionamento físico e tático, leitura de jogo, força, drible, passe, chute, destreza no jogo de futebol em uma situação regular

Na quarta-feira (16/03), terminam as avaliações em campo e dos 63 candidatos. Somente 25 serão selecionados para participar do elenco. Alguns já passaram por times profissionais, outros foram vistos por olheiros em times amadores e também, existem os que foram do time de base do bellforroxense.

Todos os jogadores devem comparecer na peneira de máscara, comprovante de vacinação, calção e meiões pretos e camisa branca. Não é permitido a utilização de roupa de outros clubes.

O time foi fundado pelo presidente Reginaldo Gomes, em 26 de junho de 2020, e sua sede é o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, liberado para jogos oficiais da Ferj.

Em 2021, a equipe Tricolor de Belford Roxo terminou em terceiro lugar, na competição da Federação de futebol.