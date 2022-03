Sérgio Sapê, que também já fez um Pedalada para São Paulo, terá a companhia de Gisele Lima - Divulgação

Publicado 12/03/2022 12:17 | Atualizado 12/03/2022 12:31

Belford Roxo – O atleta de lutas marciais, MMA, e ciclista, Sérgio Sapê Silva, de 44 anos, realiza neste domingo (13/03), a “Pedalada Contra o Racismo e o Feminicídio”, que vai passar por Belford Roxo, além dos outros 12 municípios da Baixada Fluminense, com destino final no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado. A largada está marcada para, às 9h, em Valença, na Região Sul Fluminense do Rio de Janeiro. O desportista natural de Nova Iguaçu, que terá a companhia da também ciclista Gisele Lima, de 36, tem como ideia criar uma caravana de amantes das bikes ao passar em cada cidade da região, chamando a atenção para o combate aos crimes raciais e contra as mulheres. A Pedalada tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (17/03), para um encontro com o governador Cláudio Castro (PL).

Sérgio Sapê e Giseli Lima percorrerão todos os municípios da Baixada Fluminense Divulgação “São dois assuntos extremamente importantes no Brasil. Eu como negro, não posso admitir o racismo presente nos nossos dias atuais. E os repetidos crimes de feminicídios, atentam contras as nossas mulheres. Que lutam todos os dias por melhores posicionamentos dentro da sociedade brasileira. Nossa ideia é chamar a atenção para isso, levando até o governador, nossas ideias em buscas de políticas públicas contra o Racismo e o Feminicídio”, disse Sérgio Sapê.

