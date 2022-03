O pórtico da cidade ficará iluminado durante o mês março para conscientizar sobre a doença - Rafael Barreto/PMBR

O pórtico da cidade ficará iluminado durante o mês março para conscientizar sobre a doençaRafael Barreto/PMBR

Publicado 11/03/2022 16:45 | Atualizado 11/03/2022 16:47

Belford Roxo - Em comemoração ao “Mês da Endometriose”, a Prefeitura de Belford Roxo iluminou de amarelo o pórtico da entrada do município, nas proximidades da Via Dutra. A iniciativa visa alertar à população sobre as consequências da doença, que atinge mais de 10 milhões de brasileiras. A iluminação ficará durante todo o mês de março. Na segunda-feira (14/03), o município promoverá uma caminhada (do centro ao bairro Areia Branca) como forma de conscientização.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que o município, em parceria com os governos federal e estadual, está construindo o Hospital da Mulher, que terá uma ala destinada à endometriose. “A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) e o deputado estadual Marcio Canella (União Brasil) conseguiram recursos dos governos federal e estadual para implantarmos no futuro Hospital da Mulher um setor só de endometriose, que é uma doença que acomete mais de 10 milhões de brasileiras em fase reprodutiva”, frisou Waguinho, que sancionou a lei 1625, de 9 de fevereiro de 2022, de autoria da vereadora Tatiane Ervite, que institui março como o “Mês Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Endometriose”.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do debate sobre a doença. A parlamentar conseguiu aprovar o projeto de lei que estabelece 13 de março como o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. Na última quinta-feira (10/03), o Congresso Nacional foi iluminado de amarelo em alusão ao combate à doença. “Estamos nesta luta e creio que o Hospital da Mulher faz parte desta conquista, pois o município terá condições de tratar a endometriose, melhorando assim a qualidade de vida de mulheres que sofrem com esse problema”, avaliou a deputada.