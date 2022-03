Mulheres que trabalham no ramo da Cultura foram homenageadas em Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Mulheres que trabalham no ramo da Cultura foram homenageadas em Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 10/03/2022 17:08 | Atualizado 10/03/2022 17:12

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo preparou, nesta quinta-feira (10/03), um evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher para lá de especial. O ponto alto foi a homenagem a 14 mulheres que trabalham no ramo da cultura ligadas ao setor. Além disso, teve muita música, dança, poesia, massagem, acupuntura, exposição de artesanato e o BrechóBel.

De acordo com o secretário de Cultura, Bruno Nunes, o evento foi especialmente preparado para homenagear as mulheres que fazem cultura nos 365 dias do ano. “A ação contou com apresentação de música de Telma Moreno, artes plásticas de Esther Perfeito, brechó das mulheres de Bel, Feirart Bel, e estética com Ana Paula. Todas elas receberam diploma de reconhecimento e rosas. Foi uma forma de homenagear elas que são mães, esposas, trabalhadoras e que lutam pela cultura do município”, destacou Bruno.

A artista plástica Esther Santos recebeu o diploma e ficou feliz em ter o seu trabalho reconhecido Rafael Barreto / PMBR Muito feliz pela homenagem, a artista plástica Esther Santos agradeceu pelo reconhecimento. “Não tem como mensurar em ter o seu trabalho reconhecido e homenageado em um evento da prefeitura. Gosto muito de pintura e agora estou tendo a oportunidade de mostrar meu trabalho com as características da mulher negra, pouco retratada na arte durante os anos. Minha intenção é elevar o moral dessa mulher e alcançar o nível de pintura dos grandes artistas brasileiros e europeus”, disse Esther.

A empreendedora cultural Giseli Cruz se sente realizada e diz que é importante que a cultura demonstre que as mulheres têm um grande potencial na cidade. “Estamos levando apresentações de teatro, circo, e agora curta metragem levando o nome da cidade de Belford Roxo a fora. Fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc e continuamos nosso trabalho” explicou Giseli. “Meu coração estava batendo forte de emoção em estar representando várias mulheres. Obrigada por essa voz que nos deram para falar por nós mesma”, agradeceu a produtora cultural e poetisa Ana Diamante.