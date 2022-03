A secretária Brenda Carneiro (à direita) destacou que há uma agenda repleta de atividades para as mulheres - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/03/2022 17:43 | Atualizado 09/03/2022 17:45

Belford Roxo - Dando continuidade às ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou um dia recheado de atividades para as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Centro e Wona. O evento teve a presença das irmãs Medeiros realizando palestras sobre sonhar e lutar pelo o que se deseja. Além disso, a mulherada cuidou da pele, fez maquiagem e saboreou um delicioso café.

As palestras sobre sonhar e lutar atraíram um grande número de mulheres Rafael Barreto / PMBR A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, informou que a agenda do setor está repleta de realizações para o mês da Mulher. “O Dia da Mulher são todos os dias. Então, preparamos tudo com muito carinho para levar a autonomia da mulher social, financeira e resgatar a autoestima delas com várias atrações na parte da beleza, principalmente para as que queiram e o emocional para estarem com força total que elas merecem e precisam”, destacou Brenda. “Cada evento será melhor que o outro, assim como o trabalho que já realizamos durante o ano com as mulheres. Que todas elas possam vir participar conosco”, acrescentou a subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes.

Jeito mais leve

Com uma palestra sobre superação, escolhas e ser feliz, Rosangela Medeiros, se aprofundou em sua história de vida e levou para a palestra tudo isso. “Sempre falo da temática de olharmos a vida com outros olhos e ser mais positivas para encararmos a vida de um jeito mais leve. Seguimos a ideologia da “Atitude de bem me quero”, que é uma jornada de transformação com a vida equilibrada, pensar no bem estar, ter a tranquilidade da vida e um tempo para si. Isso é sabedoria”, explicou Rosangela. “Nosso propósito é impactar e transformar vidas através de palavras e exemplos. Compartilhamos nossas histórias para inspirar não só mulheres, mas também homens. É muito bacana esse carinho da prefeitura em abrir as portas e trazer esse presente para a população”, completou Elis Medeiros.

Para Célia Maria de Oliveira, usuária do Cras Centro que participa do SCFV, a palestra foi um aprendizado. “Aprendemos muito com as irmãs Medeiros. Cada evento e encontro é diferente um do outro e isso sempre agrega para nós. É importante dar continuidade ao assunto e acrescentar com outros também para mais usuárias terem a oportunidade de participar. Só tenho o que agradecer”, disse. Apesar das barreiras, Eunice Maria da Silva Nunes não deixou de participar do encontro. Chegou ao Cras toda sorridente e participou bastante das dinâmicas. “Aqui é o melhor lugar para se estar, fazemos diversas atividades e exercitamos a mente. E esse tipo de palestras nos ajudam muito”, finalizou.