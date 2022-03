Mestre Juninho e a Rainha de Bateria, Natália Lage, estarão no ensaio de rua - Divulgação

Mestre Juninho e a Rainha de Bateria, Natália Lage, estarão no ensaio de ruaDivulgação

Publicado 07/03/2022 18:27 | Atualizado 07/03/2022 19:34

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realiza, nesta quarta-feira (09/03), o seu primeiro ensaio técnico de rua, a partir das 19h30, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, em Belford Roxo, com muito samba e mulher bonita, visando preparar a Caçulinha da Baixada para buscar o troféu de campeã da Série Ouro, no Carnaval de 2022.

“Este será nosso primeiro ensaio ao ar livre e queremos contar com todos os componentes da Inocentes, pois precisamos trabalhar o canto e a evolução para que a harmonia seja perfeita. Temos um dos melhores sambas, que vai passar na avenida e o objetivo é sacudir a Sapucaí. Nos últimos desfiles, a nossa comunidade tem dado um show de animação e alegria levando o público ao delírio, e é nossa obrigação continuarmos mantendo esse clima. Contamos com a participação de todos, para juntos chegarmos mais uma vez ao Grupo Especial”, disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes

Para as pessoas que queiram desfilar na Ala de Comunidade, é só procurar os responsáveis de ala, a partir das 19h. Sendo necessário: uma foto 3X4, xerox da identidade e comprovante de residência.

No início do ensaio acontecerá a tradicional queima de fogos, em seguida o show com os intérpretes Silas Leleu, Tentem Sampaio e Luizinho Andanças, e a bateria Cadência da Baixada de mestre Juninho.

Também participarão do evento: a primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, primeiro mestre-sala Douglas Valle, segundo mestre-sala Paulo Erick, segunda porta-bandeira Winnie Delmar, rainha de bateria Natália Lage, musas Luciene Santinha, Patrícia Souza, Lohanny Cristine, Michele Tameirão e Patrícia Figueiredo, rainha da Escola Letícia Guimarães, baianas, velha guarda e compositores.

O tradicional ensaio técnico conta com a parceria da Prefeitura de Belford Roxo, que é a responsável pela montagem do esquema de segurança. Também com apoio de outros órgãos públicos que facilitam e garantem o bem-estar do público presente.

O enredo da agremiação para 2022 tem como título "A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. O tema exalta o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.

A Tricolor da Baixada será a segunda agremiação a desfilar no dia 21 de abril, no Sambódromo, pelo Grupo Série Ouro.