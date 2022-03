O técnico Diego Brandão espera formar um time competitivo para a disputa da Série C do Cariocão - Divulgação

Publicado 07/03/2022 10:48 | Atualizado 07/03/2022 10:59

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo realiza nesta terça e quarta-feira (08/03 e 09/03), além dos dias 15 e 16 de março, às 14h, avaliações técnicas de atletas indicados com a finalidade de montar o time profissional para a disputa do Campeonato Carioca da Série C 2022. Foram escritos 63 jogadores, mas somente 25 serão selecionados para participar do elenco. Alguns já passaram por times profissionais, outros foram vistos por olheiros em times amadores e também, existem os que foram do time de base do SE Belford Roxo.

“Essas avaliações são fundamentais para se criar um time competitivo e o sucesso do mesmo com certeza se inicia nesta testagem, pois começamos a encaixar as peças em seus devidos lugares. O trabalho de escolha é sério e independente das indicações ficarão os melhores e mais preparados. Nosso objetivo maior é conquistar o Campeonato Carioca da Série C, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que terá início em maio” disse o técnico do time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Diego Brandão.

Em 2021, Brandão comandou o conjunto de atletas profissionais do Belford Roxo, que terminou em terceiro lugar, no Cariocão da Série C, revelando grandes jogadores da competição.

A comissão técnica formada pelo diretor técnico, auxiliares técnicos, treinador de goleiros e analista de desempenho, irá avaliar, os seguintes itens em cada um dos candidatos: condicionamento físico e tático, leitura de jogo, força, drible, passe, chute, destreza no jogo de futebol em uma situação regular

Todos os jogadores devem comparecer na peneira de máscara, comprovante de vacinação, calção e meião pretos e camisa branca. Não é permitido a utilização de roupa de outros clubes.

Para evitar aglomeração, os atletas pré-selecionados foram informados sobre o local do teste através de comunicado individual feito pela gerência de futebol, pois nas últimas peneiras do clube compareceram mais de 3 mil jovens.

O Sociedade Esportiva Belford Roxo foi fundado em 26 de junho de 2020, sua sede é o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, liberado para jogos oficiais da Ferj.