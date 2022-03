Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado, de forma gradativa - Divulgação

Publicado 04/03/2022 00:43 | Atualizado 04/03/2022 00:52

Belford Roxo - A Águas do Rio realiza, nesta sexta-feira (04/03), obras de melhoria operacional para a instalação de um novo sistema de bombeamento, das 7h às 11h, Com isso, o fornecimento de água em cinco bairros de Belford Roxo, ficará comprometido. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado, de forma gradativa.

Bairros afetados: Centro, Heliópolis, Nova Piam, São Bernardo e Santa Amélia.



A concessionária recomenda que clientes comerciais e residenciais se preparem para o período de desabastecimento, reservando água das cisternas e caixas d’água apenas para o necessário. Serviços essenciais serão abastecidos por meio de caminhão-pipa.

A empresa reforça a importância do uso dos canais de atendimento e está à disposição da população 24 horas por dia, por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.