A empresa de ônibus de Belford Roxo, opera com várias linhas interligando o município com outras cidades da Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro - Divulgação / Vera Cruz

Publicado 28/02/2022 10:43 | Atualizado 28/02/2022 10:47

Belford Roxo – A Auto Viação Vera Cruz está com vagas abertas para motoristas com carteira de habilitação (CNH) tipo “D”. A empresa de ônibus de Belford Roxo, opera com várias linhas interligando o município com outras cidades da Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro.

O salário para o cargo de motorista está em R$ 2.571,59. A CNH “D” deve ter a informação que exerce função remunerada.

Os interessados devem comparecer na Avenida General José Muller, 705, bairro Heliópolis, Belford Roxo, de segunda à sexta-feira, das 7h às 10h, portando todos os documentos.

Mais informações também pelo telefone: (21) 2786-8050.