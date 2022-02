Os pontos facultativos serão segunda-feira (28/02), véspera do feriado de carnaval, e quarta-feira de cinza (02/03) - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/02/2022 09:56 | Atualizado 26/02/2022 09:59

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo decretou dois dias de pontos facultativos no feriadão de Carnaval. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (24/02), através das redes sociais oficiais da prefeitura.



É importante lembrar que os pontos facultativos são para as repartições públicas não essenciais. Nesse caso, profissionais da área da saúde, defesa civil e serviços públicos, permaneceram com suas atividades normais.