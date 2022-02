O secretário de Cultura de Belford Roxo, Bruno Nunes, com a pintora Esther Perfeito - Divulgação

Publicado 24/02/2022 17:44

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo participou, nesta semana, do Fórum de Turismo da Baixada Fluminense, realizado no Shopping Nova Iguaçu. O evento, idealizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, contou com a participação de 13 municípios da região.

Secretário Brno Nunes com representantes das Secretarias de Cultura de São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita Divulgação A Secretaria de Cultura e a Subsecretaria de Turismo de Belford Roxo representaram o município com obras de artes representando os pontos históricos da cidade. O destaque ficou por conta dos quadros da artista Esther Perfeito, destacando-se os que representam a Bica da Mulata, a Fazenda Boa Esperança e a Fazenda Velho Brejo. Destacaram-se ainda o artesanato da Menina do Milharal e as esculturas do artista Waldir Neto. No palco da Praça de alimentação, os alunos da Casa de Cultura deram um verdadeiro show, destacando-se as apresentações de dança do BR Company, de teatro, musical com Seu Mathias e Marcos Rosa, vencedor do Projeto Som da Baixada.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que o evento serviu para mostrar a todos que a Baixada tem vocação turística e um grande potencial econômico no setor. Já o subsecretário municipal de Turismo, Allan Lessa, apresentou vídeos do Projeto “Conhecendo Nova Bel” e destacou que a iniciativa é sucesso, levando os moradores do Município a conhecer sua história.

A presidente da Baixada Verde, Miriam Rodrigues, parabenizou a Secretária de Cultura/Turismo pela criação do Mapa de Turismo, que cadastrou profissionais do setor. A diretora de gestão da Secretaria de Estado de Turismo, Valéria Lima, parabenizou Belford Roxo pelas ações na área da Cultura e Turismo.