Agentes fizeram distribuição de folhetos explicativos sobre a dengue - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/02/2022 15:09 | Atualizado 23/02/2022 15:13

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, está realizando ações de conscientização do combate ao mosquito da Dengue. A equipe do IEC (Informação, Educação e Comunicação) esteve, nesta quarta-feira (23/02), na Praça de Areia Branca, com uma tenda e cenários explicativos. Além disso, os agentes distribuíram cartilhas informativas e conversaram com a população.

A Secretaria de Saúde percorre bairros na semana para orientar os moradores Rafael Barreto / PMBR O subsecretário de Saúde Brayan Lima destacou que a proposta da ação nas ruas é evitar aglomerações. “As pessoas que passam ficam curiosas e pedem informações. Com a pandemia, muitas pessoas esqueceram de outras doenças como a dengue, para isso estamos de duas a três vezes por semana em locais diferentes da cidade para educar e prevenir”, explicou Brayan.