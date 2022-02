Os casais de mestre-sala e porta-bandeira, Jaçanã Ribeiro e Douglas Valle, Winnie Delmar e Paulo Erick estarão presentes no Grito de Carnaval - Divulgação

Publicado 22/02/2022 15:48 | Atualizado 22/02/2022 15:50

Belford Roxo - O Primeiro Grito de Carnaval, versão 2022, da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, acontece nesta quarta-feira (23/02), a partir das 20h, na quadra, na Avenida Boulevard, 1741, bairro São Vicente. Visando a preparação para o próximo desfile e dando continuidade a campanha de doações para as vítimas das chuvas na Região Serrana. O evento contará com DJ, tocando grandes hits de carnaval e os intérpretes Silas Leleu, Tem Tem Sampaio e Luizinho Andanças, cantando vários sambas-enredo.

A rainha de bateria, Natália Lage, é presença mais do que certa no Grito de Carnaval Divulgação

A entrada é gratuita, basta levar um material de limpeza, tais como: sabonete, pasta de dente, detergente, sabão, cloro, vassoura e etc., para serem doados para as vítimas de Petrópolis.A rainha de bateria, Natália Lage, é presença mais do que certa, emprestando seu charme, beleza e sambando à frente dos ritmistas da Cadência da Baixada. Também estarão abrilhantando a festa, os casais de mestre-sala e porta-bandeira, Jaçanã Ribeiro e Douglas Valle, Winnie Delmar e Paulo Erick, a rainha da Escola, Letícia Guimarães, as elegantes musas Luciene Santinha, Patrícia Souza, Lohanny Cristine, Patrícia Figueiredo e Michele Tameirão, a tradicional ala de baianas, passistas, Velha Guarda e alas de comunidade que levantam a poeira com toda empolgação e simpatia. A abertura da noite fica por conta da bateria, comandada pelo talentoso Mestre Juninho.O folião com a fantasia mais bonita e a mais original ganhará como prêmio, duas fantasias da Ala da comunidade. Estarão sendo realizados todos os protocolos contra a pandemia da Covid-19.A Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a passar pelo Sambódromo, na Série Ouro, no dia 21 de abril, com o enredo, do carnavalesco Lucas Milato. O enredo fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.