Cláudia Hosana fez exercícios com os idosos durante o evento de conscientizaçãoDivulgação

Publicado 21/02/2022 18:08 | Atualizado 21/02/2022 21:02

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realizou, nesta segunda-feira (21/02), um evento de conscientização sobre o “Fevereiro Roxo e Laranja”, mês dedicado ao combate de algumas doenças, destacando-se o Alzheimer. Os 35 idosos que participaram do evento tiveram ainda uma alimentação orientada por um nutricionista.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou que o objetivo do evento foi conscientizar os idosos sobre a doença de Alzheimer. “Tivemos também uma palestra com o nutricionista Saint'Clair Freitas e com a fisioterapeuta e pedagoga Cláudia Hosana, que especializada na saúde do idoso, sobre a doença e seus cuidados”, concluiu Clarice.

Os idosos que participaram do evento fizeram exercícios de estimulação cognitiva Divulgação A segunda parte do evento foi dedicada à oficina de estimulação cognitiva, evidenciando exercício de memória. “Para finalizar, apresentamos diversos exercícios físicos que podem ser realizados com objetos que estão dentro das residências dos idosos”, completou a presidente da Funbel.

A fisioterapeuta especializada em saúde do idoso, Cláudia Hosana, frisou que a finalidade desse projeto foi chamar a atenção dos idosos para os problemas ocasionados pela falta do autocuidado. “O Envelhecimento é um processo normal, pois é biológico, todos os seres vivos passam por essa fase. Mas é necessário cuidar do físico, psicológico e do cognitivo”, afirmou Cláudia, que também é pedagoga e trabalha na área da capacitação profissional, formando profissionais que atuam no Cuidado do Idoso.

O que é o Alzheimer

O Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo que afeta a memória e as habilidades de pensamento e, em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. A doença acomete, principalmente, pessoas com mais de 60 anos, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens.

Os estágios do Alzheimer são: inicial, intermediário e avançado. Os principais sintomas da doença são: memória alterada; desorientação; maior deterioração de memória; sinais neurológicos graves, como rigidez, convulsões, tremores e movimentos involuntários, entre outros.