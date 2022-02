A formatura contou com a presença da deputada federal Daniela do Waguinho, autoridades e representantes da comunidade escolar - Rafael Barreto/PMBR

A formatura contou com a presença da deputada federal Daniela do Waguinho, autoridades e representantes da comunidade escolarRafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - Mais uma capacitação concluída em Belford Roxo. A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Defesa Civil e a Guarda Municipal, promoveu a formatura dos mais de 900 vigias e inspetores de disciplina nesta sexta-feira (18/02). A capacitação aconteceu no Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São Bernardo, durou três dias e abrangeu as 88 unidades escolares para o Projeto Escola Segura.

Durante o curso, os profissionais aprenderam noções de primeiros socorros, policiamento comunitário escolar, direito constitucional, direito penal, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mediação de conflitos e legislação aplicada à segurança da comunidade escolar. Para a segunda etapa do projeto está previsto um ciclo de palestras para os alunos com os temas: prevenção de acidentes domésticos, bullying e prevenção à dependência química.

Denis Macedo, Daniela do Waguinho e Alberto Vieira (à direita) entregam os certificados aos inspetores André Luís e Railane Alves Rafael Barreto / PMBR De acordo com a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), quando assumiu o cargo de secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, em 2017, percebeu a importância de um trabalho intersetorial. “Deixei esse legado e os secretários entenderam a importância de estarem sempre contribuindo. Assim como foi com essa preocupação em capacitar os profissionais da educação sobre a segurança do aluno. Continuem contando comigo, sempre estarei lutando pela educação. Afinal, foram 18 anos de carreira na área”, finalizou a deputada.

O projeto Escola Segura é um conjunto de atividades socioeducativas a serem realizadas na rede de educação. “Os inspetores passam a maior parte do tempo com as crianças, mais do que pais e professores. São eles que recebem as crianças no portão, estão no momento da recreação, alimentação e saída. São o cartão de visita das escolas. Essa capacitação veio em um momento ímpar sobre ações em primeiros socorros e emergência”, explicou o secretário de Educação, Denis Macedo, ao desejar força para as famílias em Petrópolis e aos profissionais da Defesa Civil.

Feliz em contribuir para mais um projeto da cidade, o secretário da Defesa Civil, Alberto Vieira, passou algumas recomendações. “Trabalhem com o coração. Cuidem das unidades como se fossem suas casas e dos alunos como fossem seus filhos. Vocês terão o apoio da ronda escolar da PM e da guarda municipal e, quando precisarem, também da Defesa Civil”, resumiu.

Representando a subprefeitura de Areia Branca, os inspetores de disciplina da Escola Municipal Sargento Euclides, Railane Alves da Silva, 34 anos, está há 5 anos na unidade e André Luís Enéas Vieira, 44, está há 2. Os profissionais aprovaram a capacitação. “Foi muito boa. Tiramos dúvidas e abriu nossa mente. Vamos levar para a escola mais noção de segurança, pois os inspetores são os olhos da escola. Capacitar é sempre adquirir mais conhecimento”, disse Railane. “Muito importante para nosso trabalho no dia a dia para sempre estarmos atualizados. Além das outras que já participamos, nessa tiramos dúvidas e focamos sobre ter mais atenção nos detalhes do que o aluno está fazendo”, concluiu André.

Inspetoras da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima, Tania Pereira, 57 e Elizabeth Carvalho, 31, destacaram que aprender sempre é bom. “Não existe nada melhor que isso. Tomamos conhecimento que podemos escrever tudo no livro de ocorrências. O tratamento com as crianças no colégio está sempre presente na comunidade e iremos auxiliar no que for possível”, garantiu Tânia Pereira. Com 8 anos na área da educação, Jamaica da Silva Lima, 56, atua na Escola Municipal Jardim Gláucia. “Muito válida a capacitação, pois tem alunos maiores que não tem experiência de convívio com os menores e até profissionais que precisam de orientação. O diálogo é presente é importante na escola”, resumiu.