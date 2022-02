Jackson, Rodrigo, Cacá, Daniel, Tiago, Marcos, Ricardo, Reginaldo e Wladmir - Divulgação

Publicado 18/02/2022 16:06 | Atualizado 18/02/2022 16:46

Belford Roxo - Após a contratação de Diego Brandão, como treinador do time profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo, o presidente Reginaldo Gomes renovou o contrato dos técnicos das demais categorias para a temporada de 2022. A confirmação dos nomes dos novos treinadores aconteceu, nesta sexta-feira (18/02), em uma reunião com o presidente de Honra, Rodrigo Gomes, o gerente de Futebol Jackson Macêdo e o diretor jurídico, Tiago Calheiros.

Reginaldo Gomes e Wladmir Divulgação Continua como técnico do sub-20, Wladmir Soares, a equipe foi campeã invicta, no Campeonato Rio Copa 2021, e ele promete lutar para trazer o bicampeonato este ano.

Na categoria sub-17, Ricardo Sigolo, segue no comando da rapaziada, com a expectativa de conquistar bons resultados nos diversos campeonatos. Tem como assistente, o experiente jogador belforroxense, Cacá do Raça.

Cacá, Rodrigo, Ricardo e Reginaldo Divulgação Para liderar o sub-15, Daniel Firmino e Marcos Leandro terão a missão de trazer vitórias, nessa categoria que estará estreando no Belford Roxo. Eles têm como prioridade capitanear jogadores que vistam a camisa tricolor com vontade de fazer a diferença em campo e também, caberá ao técnico Daniel continuar no comando da equipe profissional feminina.

“Em 2021, nosso clube alcançou um bom índice de aproveitamento, nas categorias, profissional, Sub 20, Sub 17 e feminino, por isso renovamos os contratos dos treinadores, pois são competentes e deram o melhor de si, nas competições. A questão de se adequarem a forma de administração do clube, também contou bastante. Este ano teremos o Sub 15, garantindo mais oportunidades para os jovens atletas. As contratações dos técnicos estão dentro da nossa realidade, e todos terão a estrutura necessária para montarem equipes competitivas. Já estou em busca de parcerias para garantir a compra de equipamentos e uniformes novos. Cada atleta de cada categoria que entrar em campo estará representando nossa cidade e carregando o sonho de ser campeão”, disse o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

Rodrigo, Marcos, Daniel e Reginaldo Divulgação O Sociedade Esportiva Belford Roxo foi fundado em 26 de junho de 2020, sua sede é o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterland, liberado para jogos oficiais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj)

No próximo mês terão início as peneiras para formação das equipes do Belford Roxo e logo após os treinamentos para os torneios.