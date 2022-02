O miliciano também é apontado como um dos fornecedores de armas e munições para a organização criminosa - Divulgação / Polícia Civil

O miliciano também é apontado como um dos fornecedores de armas e munições para a organização criminosaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 17/02/2022 13:07 | Atualizado 17/02/2022 13:09

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta quarta-feira (16/02), um homem apontado como integrante da milícia que explora o bairro Shangrilá e adjacências, em Belford Roxo. Ele também é apontado como um dos fornecedores de armas e munições para a organização criminosa.

Os agentes localizaram o homem no bairro Jardim América, em Belford Roxo, após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da delegacia. De acordo com os policiais, ele estava com uma pistola carregada e dois carregadores.

O criminoso já havia sido identificado em inquérito policial da unidade por fazer parte da organização criminosa na região e que, junto com outros membros da quadrilha, seria um dos autores de um triplo homicídio ocorrido no último domingo (13/02). Na ocasião, três ex-integrantes da milícia foram surpreendidos no bairro Nova Aurora fazendo cobranças a comerciantes. Esses indivíduos teriam se aliado a traficantes e levado armas e pertences ao deixar a facção.

Segundo as investigações, o miliciano já havia sido preso anteriormente por homicídio e cumpriu pena de 2019 a 2021.