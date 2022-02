As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril - Divulgação / IFRJ

Publicado 17/02/2022 12:25

Belford Roxo - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou nesta terça-feira (15/02) o edital do novo concurso para a carreira de professores efetivos. A oferta é de 33 vagas para a carreira e para participar é necessário graduação na área. No Campus de Belford Roxo tem vaga para Administração Gestão de Negócios; Marketing; Logística.

A remuneração dos contratados pode chegar a R$ 5.831,21. Os professores também receberão benefícios como auxílio alimentação de R$ 458; auxílio transporte; e ressarcimento de plano de saúde de R$ 101,56 a R$ 205,63.



Inscrições



As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril. O boleto está fixado em R$ 220.

A isenção da taxa de participação poderá ser solicitada por membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea de 25 de fevereiro a 4 de março.



Avaliação



Os candidatos passarão por cinco etapas avaliativas: provas objetivas e discursivas, prova de desempenho didático, avaliação de títulos, avaliação médica, e, por fim, checagem de documentos.



A primeira fase será a prova, prevista para 15 de maio, no período matutino. A aplicação será feita apenas na capital do Rio de Janeiro. As questões serão de múltipla escolha.



A prova de desempenho didático será realizada em 12 de junho e irá avaliar o conhecimento do assunto abordado e a ministração de aulas do docente.



Segundo o cronograma, o concurso deve ser homologado em 30 de junho.

O Campus da IFRJ em Belford Roxo fica na Avenida Joaquim Costa Lima, 32, bairro São Bernardo (provisoriamente em funcionamento no CIEP Constantino Reis).