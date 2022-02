O ensaio para arrecadação de água mineral acontece na noite desta quarta-feira (16/02) - Divulgação

Publicado 16/02/2022 17:27 | Atualizado 16/02/2022 18:50

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realiza na noite desta quarta-feira (16/02), a partir das 20h, em sua quadra, na Avenida Boulevard, 1741, no Parque São Vicente, o Ensaio da Solidariedade, para ajudar a população de Petrópolis, atingida pelo forte temporal, na noite desta terça-feira (15/02), que vitimou mais de 70 pessoas. O objetivo será arrecadar água mineral para serem entregues aos petropolitanos.

"Temos que ser solidários com as pessoas que estão nessa catástrofe, que destruiu famílias. Sabemos que a água potável está escassa, por isso peço a todos os componentes e as pessoas que irão assistir ao ensaio, que levem uma garrafa de água mineral. Desde já agradeço a todos pela colaboração e que Deus os abençoe", disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



O vice-presidente social, Icaro Ribeiro está responsável por receber as garrafas de água mineral, que serão levadas para Petrópolis pelo 39º Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo).