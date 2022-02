O dono de uma loja foi advertido porque estava despejando lixo irregularmente nas ruas - Divulgação

Publicado 15/02/2022 17:35 | Atualizado 15/02/2022 17:38

Belford Roxo - Uma operação conjunta que reuniu as secretarias municipais de Meio Ambiente, Conservação, Serviços Públicos, Defesa Civil e a Guarda Municipal, nesta terça-feira (15/02), flagrou descartes irregulares de lixo em diversos pontos de Belford Roxo. Bairros como Prata, Xavantes, Palmeirinha e Bairro das Graças são os locais mais afetados. Durante a operação foram apreendidos cinco caminhões e um Gol. Além disso, 13 pessoas foram autuadas e multadas. De acordo com o órgão, foram despejadas cerca de 10 toneladas de lixo nos pontos acima.



O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Ferraz, destacou que as operações são feitas constantemente para coibir o descarte ilegal de lixo. Ele destacou que são despejadas em diversos locais uma grande quantidade de entulho e até galhos de árvores.

Os fiscais encontraram grande quantidade de lixo despejado irregularmente nas ruas - Divulgação / PMN “Multamos até o dono de uma loja que também estava cometendo a prática de despejar lixo irregularmente. As operações irão continuar e vamos apertar o cerco”, frisou Marcelo Ferraz, acrescentando que no domingo passado duas pessoas foram detidas por despejo irregular de lixo na Avenida Atlântica, no bairro Recantus.

“Quem for pego descartando lixo irregularmente será autuado, multado e poderá responder processo por crime ambiental, de acordo com a lei 208/2017, que é o Código Ambiental Municipal”, avisou o secretário municipal de Meio Ambiente, Toninho Medeiros.