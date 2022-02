O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, ao lado do Cônsul Geral da Federação da Rússia no Rio de Janeiro, Vladimir Gueorguievich Tokmakov, na inauguração do Projeto Intercultural Brasil-Rússia - Divulgação / Consulado Russo

O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, ao lado do Cônsul Geral da Federação da Rússia no Rio de Janeiro, Vladimir Gueorguievich Tokmakov, na inauguração do Projeto Intercultural Brasil-Rússia - Divulgação / SEEDUC



Belford Roxo - O secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Alexandre Valle, ao lado do Cônsul Geral da Federação da Rússia no Rio de Janeiro, Vladimir Gueorguievich Tokmakov, na manhã desta terça-feira (15/02), deram início às atividades da unidade intercultural Brasil-Rússia, no Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro, no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo.Este programa foi implementado pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro em 2014, no Ciep 449 - Leonel de Moura Brizola, em Niterói, com a oferta do idioma francês. Atualmente, existem 12 interculturais na rede estadual de ensino.A iniciativa é resultado de parcerias entre a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e consulados como o da França, Estados Unidos, Itália, Coreia, Japão, China, Alemanha, Turquia, México, Espanha e, ainda, com instituições de ensino públicas estaduais e federais.O secretário de Educação, Alexandre Valle, destacou que o programa é implementado nas unidades escolares da rede estadual que possuem a menor infrequência.

"Tenho certeza que o programa é grandioso. Não há nenhuma dúvida que colheremos bastantes frutos com histórias de superação dos nossos alunos. Vai muito além do que só aprender o idioma russo, é para que os estudantes da rede conheçam a cultura, a origem e os costumes desse povo", declarou o secretário.



O Cônsul Geral da Federação da Rússia no Rio de Janeiro, Vladimir Gueorguievich Tokmakov, agradeceu a iniciativa da Secretaria de Estado de Educação em proporcionar o aprendizado do idioma e da cultura do seu país para os alunos da rede pública.



"A partir de agora, vocês estudantes poderão conhecer melhor a cultura, as origens e tradições deste país. E irão notar que somos bem parecidos. A Rússia possui 85 unidades federadas, e tem cerca de 150 milhões de habitantes", disse o cônsul.

O colégio estadual belforroxense é o quinto na Baixada Fluminense a receber o programa de escola intercultural. Os outros são: Ciep 117 - Carlos Drummond de Andrade (Nova Iguaçu - Brasil-Estados Unidos); Ciep 218 - Ministro Hermes Lima (Duque de Caxias - Brasil-Turquia); Ciep 097 - Carlos Chagas Brasil (Duque de Caxias - Brasil-China). O próximo a ser inaugurado será em Itaguaí, com o intercultural Brasil-Japão, no Colégio Estadual José Maria de Brito.