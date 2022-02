O material apreendido e o preso serão encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrência - Twitter / Pmerj

O material apreendido e o preso serão encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrênciaTwitter / Pmerj

Publicado 15/02/2022 12:09 | Atualizado 15/02/2022 12:20

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na manhã desta terça-feira (15/02), um homem durante uma operação nas Comunidades do Gogó da Ema e de Santa Teresa, em Belford Roxo. Na ação, o acusado foi preso com uma granada, rádio transmissor e uma farta quantidade de drogas.

A ocorrência está em andamento.

O material apreendido e o preso serão encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrência.