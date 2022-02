A concessionária está à disposição da população 24 horas por dia, por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp - Divulgação

A concessionária está à disposição da população 24 horas por dia, por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsAppDivulgação

Publicado 14/02/2022 16:26 | Atualizado 14/02/2022 16:28

Belford Roxo - A Águas do Rio está realizando durante toda esta segunda-feira (14/02) uma manutenção emergencial para correção de vazamento em uma tubulação. Com isso, foi interrompida a captação de água nas represas Mantiquira, João Pinto e Registro. O fornecimento de água foi interrompido em dez bairros de Belford Roxo. Após a conclusão do serviço de alta complexidade, o abastecimento será gradativamente normalizado, a partir desta terça-feira (15/02).

A concessionária está à disposição da população 24 horas por dia, por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.



A manutenção também afeta diversos bairros de Duque de Caxias.



Regiões afetadas:



Belford Roxo: Heliópolis, Lote XV, Nova Aurora, Nova Piam, Parque dos Ferreiras, Recantus, Shangri-lá, Vale do Ipê, Wona e Xavantes.

Duque de Caxias: Amapá, Barro Branco, Campos Elíseos, Cângulo, Capivari, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Cidade dos Meninos, Cidade Parque Paulista, Figueira, Imbariê, Jardim Anhangá, Jardim Primavera, Lamarão, Mantiquira, Meio da Serra, Parada Angélica, Parada Morabi, Parque Eldorado Pilar, Santa Cruz da Serra, Santa Lúcia, Saracuruna, Taquara, Xerém, Santo Antônio e São Bento.