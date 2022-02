Prefeito Waguinho percorreu toda a Avenida Joaquim da Costa Lima mostrando os locais que precisam de contenção - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho percorreu toda a Avenida Joaquim da Costa Lima mostrando os locais que precisam de contençãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 10/02/2022 17:40 | Atualizado 10/02/2022 17:45

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), percorreu nesta quinta-feira (10/02), toda a Avenida Joaquim da Costa Lima, desde o Lote XV ao Centro, e a Avenida Automóvel Clube, indicando locais para a construção de barreiras para contenção de encostas. Waguinho esteve acompanhado do diretor de Obras e Conservação da DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro), Rogério Peçanha.

Waguinho destacou que a visita foi em nome do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do secretário estadual das Cidades, Uruan Andrade, e do presidente do DER RJ, Hebert Marques. “Os engenheiros da DER marcaram a localização de todos os pontos e logo em seguida o órgão deverá autorizar a licitação para que sejam construídas as encostas e amenize a preocupação das pessoas que moram nas partes altas”, informou.

O diretor do DER, Rogério Peçanha, acompanhou o prefeito Waguinho aos locais que necessitam de encostas Rafael Barreto / PMBR Waguinho ainda explicou que a sua preocupação e dos deputados Daniela do Waguinho (federal/MDB-RJ) e Márcio Canella (estadual/União Brasil) é também pelas casas que correm perigo e são alvo de acidentes. “É um trabalho que precisa ser feito de forma emergencial. Além disso, através também do DER estamos licitando o novo recapeamento asfáltico da via e a construção das calçadas”, concluiu o prefeito.

O diretor de Obras e Conservação da DER RJ, Roberto Peçanha, parabenizou o prefeito Waguinho pela transformação feita em Belford Roxo. “O governador nos pediu para que nossa primeira visita fosse no município de Belford Roxo para atender na íntegra todas as demandas. Já está na fase de projetos as obras na Joaquim da Costa Lima. E como o prefeito falou, o cuidado com as pessoas é muito importante”, resumiu.