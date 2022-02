Belford Roxo

Detran-RJ de Belford Roxo terá mais um mutirão de serviços neste sábado (12/02)

No posto do Shopping Carrefour, no Centro, poderão ser feitos serviços de identidade civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)

Publicado 09/02/2022 22:40 | Atualizado há 2 horas