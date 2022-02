Durante o evento foram realizadas atividades culturais envolvendo artistas de Belford Roxo - Divulgação

Durante o evento foram realizadas atividades culturais envolvendo artistas de Belford RoxoDivulgação

Publicado 08/02/2022 14:25 | Atualizado 08/02/2022 14:30

Belford Roxo - A Casa de Cultura de Belford Roxo recebeu, no último sábado (05/02), o Projeto “Som Misturado”, que reuniu diversos estilos musicais e artísticos em um único festival, misturando pessoas entre jovens e adultos de diversas faixas etárias, econômicas e sociais.

O cantor Dida Nascimento foi uma das atrações do "Som Misturado" Divulgação

Durante o evento foram realizadas atividades culturais envolvendo artistas do Município, que foram desde show do Grupo 100%, Banda Dumundo, Dida Nascimento e Vitor Afonso. Houve ainda a apresentações de poesia por Ana Diamante, Junior Prata e Ramides Benerete, além da feira de artesanato com a Feirart.