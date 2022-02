A criançada se divertiu com diversas brincadeiras no Barro Vermelho - Divulgação

A criançada se divertiu com diversas brincadeiras no Barro VermelhoDivulgação

Publicado 07/02/2022 15:44 | Atualizado 07/02/2022 15:46

Belford Roxo - No último sábado (05/02), aconteceu mais uma edição Projeto Recrearte, realizado pela Secretaria de Cultura de Belford Roxo, voltado à primeira infância. Desta vez o evento foi na Praça do Barro Vermelho. As crianças foram recebidas com muita festa e alegria, teve apresentações de perna de pau, palhaços, mágicos, malabarismo, oficinas de desenho, pintura e jogos. O próximo evento será no próximo sábado (12/02), em São Leopoldo



O evento faz parte do Circuito Cultural Rafael Diamante, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, financiado com recurso federal da Lei Aldir Blanc. Ao todo serão beneficiadas mais de 500 crianças com o projeto Recrearte.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância do Recrearte Divulgação



“Ao conseguirmos cumprir todas as etapas da Lei Aldir Blanc, os artistas do município levam cultura à população”, destacou o secretário de Cultura de Belford Roxo, Bruno Nunes.