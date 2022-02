Waguinho, Daniela do Waguinho, Marcio Canella e Marcelo Canella percorreram as ruas do bairro da Prata - Rafael Barreto / PMBR

Vice-prefeito Marcelo Canella, deputada federal Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho com moradores após a inauguração Rafael Barreto / PMBR



Belford Roxo - O município de Belford Roxo está em constante transformação. São diversos bairros com frentes de obras espalhadas em diversos bairros pelo município realizando os trabalhos. A Prefeitura entregou as obras de reurbanização de diversas ruas do bairro da Prata. A região recebeu pavimentação em nove ruas somando mais de quatro mil toneladas de asfalto e beneficiando 2.500 famílias. São mais de 40 mil m² de obras. Além disso, todas receberam sinalização.As ruas que receberam as obras são: Comércio, Major João Pinheiro, Professor Leopoldo Machado, Doutor Ataíde Pimenta, Amadeu Soares, Major Rubens Vaz, Avenida dos Confrades, Modista e Clóvis Bevilácqua.O prefeito Waguinho (União Brasil) esteve ao lado de seu vice Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil0, secretários e vereadores caminhando pelas ruas e conversando com moradores. De acordo com Waguinho, as obras na região, mais o Centro e bairros vizinhos, somam 60 ruas beneficiadas. “Agora, todos vão poder dizer que vivem em uma cidade transformada com dignidade para suas famílias”, destacou o prefeito.

Comprometimento com a cidade



Em seu discurso, o prefeito Waguinho destacou a transformação pela qual Belford Roxo está passando Rafael Barreto / PMBR



A deputada federal Daniela do Waguinho ressaltou o prazer em andar pelas ruas que há tempos atrás não conseguiam caminhar pelo descaso. “É nítida a alegria estampada no rosto das pessoas que vieram às ruas. O prefeito é preocupado com cada detalhe da cidade e sabe executar a verba pública. Somos comprometidos com a cidade e amamos o que fazemos. Contem sempre comigo”, afirmou Daniela.Assim como Daniela, o deputado estadual Márcio Canella se diz orgulhoso da cidade. “Estamos sempre enviando recursos para investir em Belford Roxo. É muito bom caminhar pelas ruas e vê que as obras foram feitas e que as pessoas terão todo o conforto ao transitar pelo bairro”, resumiu o deputado.Dono de uma pizzaria na rua Major João Pinheiro, Francisco André, 46 anos, se mudou para o bairro em 2018. Ele conta que antes tinha preconceito com a cidade, mas quando passou a frequentar, viu que é um bom lugar para morar e empreender. “A prefeitura ofereceu a infraestrutura que precisávamos. Com isso, tive a oportunidade de montar e expandir meu negócio. Agora o acesso a minha loja é perfeito e sem buracos. Estou muito satisfeito”, destacou Francisco.