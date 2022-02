A Light afirmou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação - Divulgação / Light

A Light afirmou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programaçãoDivulgação / Light

Publicado 03/02/2022 23:05 | Atualizado 03/02/2022 23:09

Belford Roxo - A Light interrompe, nesta sexta-feira (04/02), o fornecimento de energia elétrica em seis ruas do bairro Piam, em Belford Roxo, para a realização de manutenção e ampliação da rede distribuidora. Os serviços serão realizados de 8h30 às 14h.



A Light afirmou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação.



Confira abaixo as ruas e o horário que terão a energia elétrica suspensa nesta sexta-feira (04/02):



Bairro: PIAM

Das 8h30 às 14h



AV BOB KENEDY (parte)

AV PIAM (parte)

R CELI (parte)

R FRANCIS (parte)

R TOSCANA (parte)

R TRIPOLI (parte)