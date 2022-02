O município já imunizou crianças de 9 a 11 anos. Essa semana será para quem tem oito anos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 02/02/2022 17:35 | Atualizado 02/02/2022 17:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começa a vacinar nesta quinta-feira (03/02), as crianças acima de 8 anos de idade. O início é com as meninas. Na sexta-feira (04/02) será a vez dos meninos. O horário é das 8h às 17h. No sábado (05/02) terá repescagem nos mesmos locais, de 8h ao meio-dia.

É necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai ou mãe e leve o CPF ou cartão do SUS. A vacina estará disponível nas seguintes policlínicas: Neuza Brizola, Heliópolis, Nova Aurora, Parque Amorim, Parque São José e Santa Maria.

“Estamos avançando bem com a vacinação infantil em Belford Roxo. Nossa meta é vacinar todas as crianças com todas as doses, pois a população adulta está praticamente toda imunizada. No município não está faltando vacinas”, acentuou o secretário de Saúde, Christian Vieira.